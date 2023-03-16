Пропускную способность пунктов на границе с КНР увеличили на 40 процентов

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Комитет госдоходов после поручения премьер-министра РК принял меры по увеличению пропускной способности пункта пропуска "Нұр Жолы", в результате чего пропуск грузов из Китая в Казахстан вырос на 40 процентов, передаёт BaigeNews.kz.

"Возврат к "бесшовному" перемещению через границу, как это было до пандемии, требует восстановительного процесса. Как оказалось, большинство перевозчиков и водителей в РК на сегодня не имеют виз для въезда в КНР. Этим пользуется определённый круг водителей-перегонщиков в приграничном районе (40-50 человек), которые имеют визы и просят за свои услуги завышенную плату", - сообщили в КГД.

Для решения проблемы госорганы РК прорабатывают с китайской стороной вопрос увеличения количества выдаваемых перевозчикам виз.

"Другой аспект – более половины перевозчиков не имеет карточек допуска для осуществления международных перевозок (10 868 из 21 023 АТС зарегистрированных в очереди), которые необходимы для получения иностранных бланков разрешений (КНР). 14 марта госорганы объявили 500 автофур для выезда в Китай, но фактически выехало только 183. Остальные машины стояли перед пунктом пропуска и не заезжали, ожидая получения разрешительных документов", - уточнили в ведомстве.

Для сохранения очереди водителям необходимо оформить разрешительный документ на осуществление международной перевозки. Транспорт без наличия такого документа планируют исключать из очереди.



В КГД заявили, что проводится работа по внедрению системы электронной очереди CarGoRuqsat на платформе qoldau.kz. В системе зарегистрировано более 12 тысяч пользователей, произведено 44 тысячи операций по бронированию.

"Система электронной очереди имеет 15 интеграций с системами других госорганов, обеспечивает прозрачность процесса перемещения через границу. Пресечены многочисленные факты "забивания" очереди и других различных манипуляций. Для оперативного рассмотрения возникающих проблемных вопросов имеется телеграмм-канал "CarGoRuqsat". Некоторые недобросовестные перевозчики ранее бронировали очередь "про запас" не имея всех необходимых документов, и не давали возможности другим добропорядочным перевозчикам регистрироваться в очереди", - отметили в КГД.

Другая категория водителей встаёт в очередь и, по мере приближения к дате пересечения, начинает поиск контрактов и грузов на поставку. Поднимают стоимость перевозок. Суммы в итоге ложатся бременем на конечного потребителя.

"Благодаря интеграциям и сверке с госорганами постоянно проводится мониторинг таких недобросовестных перевозчиков с последующей их блокировкой. В случаях выявления незаконной продажи очереди, материалы будут незамедлительно передаваться в правоохранительные органы", - заверили в комитете.

В НПП "Атамекен" рекомендуют перевозчикам и участникам внешнеэкономической деятельности своевременно оформлять необходимые документы для въезда в КНР, бронирования очереди и прибытия на границу.

Сформирована мониторинговая группа из числа представителей госорганов и НПП РК "Атамекен" по увеличению пропускной способности, урегулированию проблемных вопросов на границе и проведению разъяснительной работы. Совместная работа по обеспечению прозрачности прохождения границы будет продолжена.