Пропажу в Германии экс-судьи из Казахстана прокомментировали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге прокомментировал случай пропажи экс-судьи из Казахстана, которая пропала в Германии, передаёт BaigeNews.

"5 июня 2024 года в генеральное консульство Казахстана во Франкфурте-на Майне обратились наши граждане по поводу пропажи 3 июня своей дочери. Генеральное консульство взяло это обращение на особый контроль это дело. Наши дипломаты немедленно обратились в местную полицию и она уже начала розыскные мероприятия. Наш консул выехал по адресу проживания, встретился с родными. Был разговор с полицией, они сказали, что будут очень внимательно искать. Тем не менее наша генконсульство и посольство в Берлине направили в соответствующее обращение в Министерство иностранных дел Германии, чтобы этот вопрос был на особом контроле. Сейчас совместно с немецкой стороной мы прорабатываем вопрос получения визы для родственников в Казахстане. Наш консул находится на постоянной связи с родственниками девушки", - сообщил Айбек Смадияров.

Он добавил, что она совершеннолетняя и была замужем.

Женщина с мужем проживали в Германии, у них есть совместная двухлетняя дочь. По словам брата пропавшей, она подвергалась насилию со стороны мужа и свекрови. Айгуль не выходит на связь уже четыре дня, а супруг ничего не сообщает о её местоположении.