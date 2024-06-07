Экс-судья из Казахстана пропала в Германии, к поискам подключилась полиция

В Германии полиция приступила к поискам пропавшей бывшей судьи Сарыаркинского района Астаны Айгуль Сайлыбаевой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

О пропаже Айгуль изданию "Курсив" сообщил её брат Канат Сайлыбаев. По его словам, сестра с мужем проживали в Германии, у них есть совместная двухлетняя дочь. Он утверждает, что она подвергалась насилию со стороны мужа и свекрови. Айгуль не выходит на связь уже четыре дня, а супруг ничего не сообщает о её местоположении.

Родные Айгуль Сайлыбаевой обратились в консульство Казахстана во Франкфурте. Они просят МИД Казахстана помочь им найти Айгуль и наказать её супруга.