Пропавшую в Актюбинской области девушку нашли в Актау

Полицейские нашли пропавшую пять дней назад в Актюбинской области 17-летнюю девушку в Актау, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В поисках подростка были задействованы сотрудники полиции, волонтёры, члены семьи.

"Девочку нашли в Актау. Передали её в Центр адаптации несовершеннолетних. За ней выехал отец. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.

Напомним, ранее полицейские Актюбинской области начали поиски 17-летней Енлик Ракип, которая 1 февраля вышла из дома и не вернулась.