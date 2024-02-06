Пропавшую в Актюбинской области девушку нашли в Актау
Сегодня, 10:25
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Сегодня, 10:25Сегодня, 10:25
115Фото: shansonline.ru
Полицейские нашли пропавшую пять дней назад в Актюбинской области 17-летнюю девушку в Актау, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
В поисках подростка были задействованы сотрудники полиции, волонтёры, члены семьи.
"Девочку нашли в Актау. Передали её в Центр адаптации несовершеннолетних. За ней выехал отец. Обстоятельства выясняются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.
Напомним, ранее полицейские Актюбинской области начали поиски 17-летней Енлик Ракип, которая 1 февраля вышла из дома и не вернулась.
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