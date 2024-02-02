17-летняя девушка пропала в Актюбинской области

В Актюбинской области полицейские разыскивают пропавшую 17-летнюю Енлик Ракип, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Несовершеннолетняя Ракип Еңлік Дәулетиярқызы, 2007 года рождения, 1 февраля вышла из дома и до настоящего времени не вернулась. Приметы: рост примерно 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы длинные тёмные, глаза большие, губы толстые, брови дугообразные густые. Особых примет не имеет", - говорится в сообщении пресс-службы департамента полиции региона.

Девушка была одета в короткую куртку коричневого цвета, полосатые серо-белые брюки, ботинки белого цвета. Всех, кто располагает информацией, просят сообщить по телефонам: 102 или 8776-546-66-66.