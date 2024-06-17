Пропавшую судью из Астаны нашли мёртвой в Германии - СМИ

В Германии убили бывшую судью из Казахстана, её свекровь из России пропала без вести. Об этом пишет издание Bild, передаёт BaigeNews.kz.

В публикации говорится о том, что раньше 40-летняя Айгуль Сайлыбаева работала судьёй Сарыаркинского района Астаны, а в последнее время жила с мужем, дочерью и свекровью в городе Бенсхайм на западе Германии.

Утром 4 июня Сайлыбаева отвела дочь в детский сад. С тех пор её никто не видел.

"В воскресенье её тело нашли на карьере Эрлахе на окраине города. По данным BILD, труп был в пластиковом мешке, перед смертью женщина подверглась насилию. Сейчас над разгадкой убийства работают 35 следователей. В доме женщины прошли обыски", - сказано в статье.

Одновременно с Сайлыбаевой пропала её 49-летняя свекровь Наталья Донцова. Известно, что 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор бабушку не видели.

По данным BILD, сам ребёнок цел и передан на попечение родственникам.

В Германию из Казахстана прибыли мать и брат Сайлыбаевой. Об этом сегодня сообщили в МИД РК. Брат рассказал, что сестра жаловалась на домашнее насилие. Сейчас продолжаются поиски Донцовой и устанавливается связь между двумя исчезновениями.