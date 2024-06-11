Есть фото побоев - брат пропавшей казахстанки в Германии рассказал о фактах насилия над сестрой

Родственники казахстанки Айгуль Сайлыбаевой, пропавшей в Германии, пытаются как можно скорее получить визу и выехать на ее поиски, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Родные Айгуль Сайлыбаевой подозревают, что она могла подвергаться насилию со стороны мужа и свекрови.

"После исчезновения, пропажи моей сестры я сейчас слышу, вижу от ее подруг, как она делилась своей печалью и горем, что на нее оказывают всяческое физическое и психологическое давление со стороны ее супруга и его родственников, непосредственно матери. Есть фотографии, где у нее гематомы, побои, синяки, отекшие уши. Последний месяц она с нами на видеосвязь не выходила", - рассказал брат пропавшей Канат Сайлыбаев.

Айгуль Сайлыбаева уехала из Казахстана вместе со своим мужем в 2020 году. Они жили в разных странах, но в последнее время находились в немецком городе Бенсхайме

Мужчина утверждает, что супруг пропавшей не хотел сообщать представителям правопорядка фактический адрес их проживания. Из-за этого обыск в квартире провели только через три дня после исчезновения. Последний раз Айгуль Сайлыбаева выходила на связь с родственниками 3 июня. Но казахстанские дипломаты узнали о пропаже женщины только 5-го числа, когда ее родные обратились в генконсульство.