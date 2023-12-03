Пропавшего в Туркестане четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Тело пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли полицейские в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД. РК.
Сообщение о его пропаже поступило вечером 1 декабря в полицию Туркестана. Местный житель указал, что его сын вышел поиграть и домой не вернулся.
"В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях. В поисках малыша помощь оказывали также волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане. Был проведён подворный обход близлежащих территории, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик. Днем 3 декабря в результате непрерывных поисков тело ребёнка обнаружено в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено", — сообщили в полиции.
На месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Самое читаемое
- Безакцизные сигареты на 25 млн изъяли в СКО
- Жителям Алматы и Шымкента рекомендовали сократить прогулки в субботу
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым