Пропавшего в Туркестане четырёхлетнего мальчика нашли мёртвым

Тело пропавшего четырёхлетнего мальчика нашли полицейские в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД. РК.

Сообщение о его пропаже поступило вечером 1 декабря в полицию Туркестана. Местный житель указал, что его сын вышел поиграть и домой не вернулся.

"В поисках пропавшего мальчика были задействованы все силы и средства департамента полиции, а также спасатели и военнослужащие Национальной гвардии. Ориентировки с фотографией ребенка были опубликованы в СМИ и соцсетях. В поисках малыша помощь оказывали также волонтеры, местные жители и неравнодушные граждане. Был проведён подворный обход близлежащих территории, жилых домов, проверялись заброшенные дома, арыки и другие места, куда мог направиться маленький мальчик. Днем 3 декабря в результате непрерывных поисков тело ребёнка обнаружено в септике возле соседнего дома. Тело мальчика обследовано судмедэкспертами, признаков насильственной смерти не обнаружено", — сообщили в полиции.

На месте происшествия находятся сотрудники следственно-оперативной группы, руководство департамента полиции и прокуратуры. Выясняются все обстоятельства произошедшего.