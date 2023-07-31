Пропавшего на Каспии рыбака ищут с привлечением вертолета и водолазов

Фото: акимат Каракиянского района Мангистауской области

В поисковых мероприятиях пропавшего без вести гражданина принимают участие сотрудники районного отдела по чрезвычайным ситуациям, акимата района, добровольцы, рыбаки села и родственники пропавшего, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Поисково-спасательные работы охватывают территорию от местности Сарша по берегу моря. Всего задействовано около 60 человек и 20 единиц техники. Среди них 1 вертолет, 10 лодок и внедорожники.

В утреннее время вертолет МИ-8 Департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области ведет наблюдение с воздуха, 7 водолазов ведут поисковые работы в море.

Также ведется беспилотный мониторинг данной территории.

Поиски продолжаются.

Напомним, 29 июля, пять рыбаков ставили сети примерно в семи километрах от села Курык Мангистауской области. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи.