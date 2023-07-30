Волонтёры просят задействовать дроны для поиска пропавшего на Каспии рыбака

Фото: акимат Каракиянского района Мангистауской области

По словам волонтёров "Lider.kz", вчера вечером, 29 июля, пять рыбаков ставили сети примерно в семи километрах от села Курык Мангистауской области. На утро обнаружилось, что одного из мужчин нет. При этом на берегу остались его вещи, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

К волонтёрам обратились с просьбой найти беспилотники, чтобы более детально осмотреть остров.

"Не все дроны смогут работать в той местности. К тому же ещё поднялся ветер. Нужны профессионалы", — сообщили волонтёры.

Как отмечают волонтёры, мужчина мог утонуть.

В акимате Каракиянского района передают, что к поискам привлечены сотрудники районного отдела по ЧС, чиновники, волонтёры, добровольцы, местные жители, рыбаки и родственники пропавшего без вести.

Утром вертолёт МИ-8 ДЧС Мангистауской области осуществлял наблюдение с воздуха, но безрезультатно.

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