Пропуск граждан и авто приостановят на границе Казахстана и Кыргызстана
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Сегодня, 16:27Сегодня, 16:27
80Фото: gov.kg
В пункте пропуска "Ак-Тилек — автодорожный", расположенном на границе Кыргызстана и Казахстана, намечены технические работы. Пропуск граждан на время приостановят, передаёт BaigeNews.kz.
"15 апреля с 18:00 до 20:00 в пункте пропуска "Ак-Тилек — автодорожный" в связи с проводимыми техническими работами будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через государственную границу", - сообщили в ГКНБ Кыргызстана.
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