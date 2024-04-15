Пропуск граждан и авто приостановят на границе Казахстана и Кыргызстана

В пункте пропуска "Ак-Тилек — автодорожный", расположенном на границе Кыргызстана и Казахстана, намечены технические работы. Пропуск граждан на время приостановят, передаёт BaigeNews.kz.

"15 апреля с 18:00 до 20:00 в пункте пропуска "Ак-Тилек — автодорожный" в связи с проводимыми техническими работами будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов через государственную границу", - сообщили в ГКНБ Кыргызстана.