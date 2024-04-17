Прокуроры выявили незаконные траты из бюджета на дорожную разметку в Актобе

Прокуроры в Актобе выявили факт незаконного расходования бюджетных средств, выделенных на нанесение дорожной разметки, передаёт BaigeNews.kz.

В 2023 году между КГУ "Центр обеспечения безопасности дорожного движения и цифровых технологий" и одним из ТОО заключён договор о нанесении разметки на общую сумму 213,3 миллиона тенге. После завершения всех работ их оплатили полностью. В течение гарантийного срока (трёх месяцев), товарищество обязалось за свой счёт восстанавливать нарушенные разметки.

"Однако проверкой установлено, что Центром незаконно перечислены товариществу бюджетные средства на общую сумму 45,5 миллиона тенге за восстановление нарушенных разметок в течение гарантийного срока. Прокуратурой Актобе начато досудебное расследования по части 1 статьи 361 УК (злоупотребление должностными полномочиями)", - сообщили в надзорном органе.

Уголовное дело передано в Антикоррупционную службу по Актюбинской области.