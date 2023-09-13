Прокуроры не позволили повысить тариф на электричество в Жамбылской области

Прокуроры доказали, что у монополиста не было оснований для повышения тарифа на электроэнергию в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

является субъектом общественно значимого рынка, осуществляющим поставку электроэнергии жителям Жамбылской области

В мае ТОО "ЖамбылЖарықСауда-2030" в очередной раз обратилось в антимонопольный орган с требованием повысить тариф на электричество. Компания мотивировала своё требование необходимостью включения в свои расходы дополнительно 1 миллиард 841 миллионов тенге.

Прокуратура области не удовлетворила требование монополиста. Тогда представители ТОО обратились в специализированный межрайоннвй административный суд по Жамбылской области, и здесь отказ отказ прокуроров признали незаконным. Прокуратура подала ходатайство, и судебная коллегия по административным делам областного суда судебный акт отменила. Вышестоящий суд признал доводы прокурора об отсутствии у монополиста законных оснований для повышения тарифа на электроэнергию обоснованными.