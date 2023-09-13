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Прокуроры не позволили повысить тариф на электричество в Жамбылской области

Сегодня, 10:30
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Прокуратура Жамбылской области Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30
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Фото: Прокуратура Жамбылской области

Прокуроры доказали, что у монополиста не было оснований для повышения тарифа на электроэнергию в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

является  субъектом общественно значимого рынка, осуществляющим поставку  электроэнергии жителям Жамбылской области

В мае ТОО "ЖамбылЖарықСауда-2030" в очередной раз обратилось в антимонопольный орган с требованием повысить тариф на электричество. Компания мотивировала своё требование необходимостью включения в свои расходы дополнительно 1 миллиард  841 миллионов тенге.

Прокуратура области не удовлетворила требование монополиста. Тогда представители ТОО обратились в специализированный межрайоннвй административный суд по Жамбылской области, и здесь отказ отказ прокуроров признали незаконным.  Прокуратура подала ходатайство, и судебная коллегия по административным делам областного суда судебный акт отменила. Вышестоящий суд признал доводы прокурора об отсутствии у монополиста законных оснований для повышения тарифа на электроэнергию обоснованными.

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