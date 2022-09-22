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Прокурор запросил для Кайрата Сатыбалды шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества и лишением права занимать определённые должности, а также лишения спецзвания генерала майора КНБ, "Курмет" и "Парасат", сообщает BaigeNews.kz .

"Окончательно назначить шесть лет лишения свободы с конфискацией и лишением права занимать должности сроком на 10 лет. Отбывание определить в средней безопасности, внести представление президенту о лишении Сатыбалдыулы звания генерал-майор, а также орденом Курмет и Парасат. Время содержания под стражей зачесть в срок наказания из расчета 1 день под стражей - 1,5 дня", - сказал прокурор Джангельды Есебаев.

С "Казахтелекомом" Сатыбалды заключил новое медиативное соглашение. Его подробности не озвучивались. Но известно, что Кайрат Сатыбалды полностью возместил ущерб.

Кайрат Сатыбалдыулы согласился с наказанием, которое предложил прокурор.

"Я признаю вину, раскаиваюсь и со всеми пунктами процессуального соглашения согласен."

Напомним, 13 марта 2022 года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Он арестован. Арестована бывшая жена Сатыбалды — Гульмира Сатыбалды. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.