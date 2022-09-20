"Казахтелеком" и Кайрат Сатыбалды заключили медиативное соглашение

Фото: BaigeNews.kz/Касымхан Шынгыс

Между компанией "Казахтелеком" и Кайратом Сатыбалды заключено медиативное соглашение о том, что стороны признают вину по уголовному делу. Об этом сообщил адвакат подсудимого во время судебного разбирательства, передает BaigeNews.kz.

"Между АО "Казахтелеком" и Кайратом Сатыбалды было заключено медиативное соглашение о том, что признаётся вина по уголовному делу. Полностью раскаивается в содеянном и желает возместить ущерб в полном объёме. Согласно Уголовному кодексу, статья предусматривает примирение сторон. Ходатайства о прекращении уголовного дела пока нет. Но приобщаю документ о том, что заключено медиативное соглашение о признании вины и возмещении ущерба", - сообщил защитник.

Суд приобщил медиативное соглашение к делу. Напомним, что речь идет о ущербе в 12 миллиардов тенге. Также представители защиты возразили против видеозаписей с судебного заседания.

"Применение судом аудио и видеозаписей используется для точного фиксирования разбирательства. Вместе с тем, председатель может разрешить фотографирование и применение аудио и видеозаписей в ходе всего главного судебного разбирательства. Принимая во внимание, что стороной защиты заявлен запрет аудио- и видеофиксации, суд запрещает аудио и видеозапись судебного разбирательства", — заявил судья.

Но он отметил, что журналисты могут вести записи вручную.



Напомним, 13 марта 2022 года стало известно о задержании Кайрата Сатыбалды. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями и хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере. Также проверяется его причастность к другим преступлениям, подрывающим безопасность государства. Он арестован. Арестована бывшая жена Сатыбалды - Гульмира Сатыбалды. Она подозревается в хищении средств для ремонта объектов Универсиады-2017, а также проходит по делу о хищении 747 миллионов тенге из госбюджета, оплаченных за фактически не выполненные строительно-монтажные работы.