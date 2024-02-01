Прокуратура, суды, медицина: на что чаще всего жалуются казахстанцы омбудсмену

В офисе Уполномоченного по правам человека рассказали, на что чаще всего жалуются казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.

Из года в год увеличивается количество обращений на имя омбудсмена, его представителей и Национального центра по правам человека.

"В 2023 году поступило 5 773 жалобы, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Рассмотрено 5,6 тысячи жалоб, из которых по 3,6 тысячи даны прямые разъяснения, 800 направлены в компетентные госорганы, по 838 обращениям требования и просьбы заявителей удовлетворены", - сообщили в офисе омбудсмена.

По итогам рассмотрения обращений и на основе ходатайств представителей к уголовной ответственности привлечены 20 должностных лиц, к административной – 51, дисциплинарной – 211 человек.

"Лидирующие позиции занимают жалобы на действия и бездействие должностных лиц прокуратуры и полиции (22,4%), а также несогласие с решениями суда (20,4%). Также среди наиболее актуальных обращений – вопросы соблюдения трудовых прав (5,1%), охраны здоровья (3,4%), права несовершеннолетних (1,6%)", - уточнили в офисе УПЧ.

Рассмотрены 150 обращений о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. По фактам пыток возбуждено 148 уголовных дел.

Осуществлено 493 превентивных посещения закрытых учреждений. По результатам анализа отчётов, направлены более трёх тысяч рекомендаций, из них 33% исполнены, остальные находятся на исполнении.

Продолжается работа по совершенствованию законодательства в сфере защиты прав человека. Разработаны следующие инициативы: обеспечение равного права на доступ к правоохранительной службе, обеспечение доступа несовершеннолетних осуждённых к сдаче ЕНТ, применение альтернативных мер пресечения при экстрадиции, обеспечение права на свободный выбор адвоката по делам с государственными секретами, соблюдение принципа невыдворения non-refoulement, соблюдение принципа невиновности, использование медико-социальными учреждениями пенсионных выплат, ужесточение ответственности за похищение женщин с целью заключения брака.