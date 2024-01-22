Задохнулась под одеялом: гибель девочки в Первоуральске, прокомментировали в прокуратуре

Прокуратура начала проверку по факту смерти пятимесячной девочки в Первоуральске (Свердловская область, РФ). По одной из версий, ребенок мог задохнуться под одеялом, которым его накрыл отец, сообщает региональное ведомство, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ura.news.

"По предварительной информации, около 18 часов 21 января мать уложила малолетнюю дочь спать в кроватку. Так как длительное время ребенок плакал, отец ребенка укрыл его одеялом, после чего ребенок перестал плакать. Подойдя к кроватке ребенка около восьми вечера мать обнаружила, что девочка умерла", — заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее СМИ писали о гибели пятимесячной девочки в городе Первоуральске. Как рассказали соседи, девочка задохнулась в кроватке под вещами.