Пятимесячная девочка умерла в заваленной вещами кроватке

В российском городе Первоуральск, отец заложил кроватку дочери вещами, под которыми она задохнулась, передает BaigeNews.kz со ссылкой на e1.ru.

Как рассказали изданию соседи, малышка умерла в своей кроватке, которая была завалена вещами. Это произошло накануне, 21 января, вечером.

"Ребенка жалко невероятно. Мы неоднократно пытались привлечь эту семью, обращались в полицию и в органы опеки. В итоге жизнь девочки вот так прервалась. Отец заложил ее шмоткам, она задохнулась в детской кроватке", — рассказала соседка семьи.

Семья, в которой росла девочка, неблагополучная. Соседи говорят, что отец малышки постоянно пил и устраивал в квартире разборки.

В региональном Следственном комитете отказались прокомментировать смерть ребенка. Источник в правоохранительных органах рассказал изданию, что причину смерти ребенка еще устанавливают.