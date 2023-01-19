Прокуратура проверит обоснованность цен на подключение к газу в Алматинской области

Прокуратура Алматинской области совместно с акиматом и территориальным департаментом по защите и развитию конкуренции начала анализ обоснованности стоимости подключения населения к газу, передаёт BaigeNews.kz.

За услугу жители отдают от 350 тысяч до 700 тысяч тенге.

Для определения проблемных вопросов в акимате области провели встречу с представителями компаний ТОО "Алматыгазсервисхолдинг", "Тауекел", АО "Казтрансгазаймак", ТОО "APL constraction", ТОО "Жетысу газ кубыры", ТОО "Жетысу обл газ", ТОО "Эркай". Обсудили вопросы тарифообразования, себестоимости работ по подключению абонентов.

Прокурор области предложил создать рабочую группу, которая займётся поиском оптимального и взаимовыгодного решения озвученных на встрече проблем, в том числе по определению единой цены подключения к газу, устраивающей как население, так и представителей бизнеса.

Заседания рабочей группы будут проводиться периодически.