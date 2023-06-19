Прокуратура добилась снижения тарифа на воду в Алматинской области

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Прокуратура Алматинской области добилась снижения тарифа на воду более чем на 50 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"Прокуратурой Алматинской области по результатам анализа применения антимонопольного законодательства установлено, что ТОО "BeyazhTrans" являясь субъектом естественных монополий в нарушение географических границ административно-территориальной единицы с единым тарифом осуществлял деятельность по водоснабжению населения девяти сельских округов двух районов Алматинской области (Жамбылский район – один округ, Карасайский район – восемь округов)", - говорится в сообщении.

При этом для водоснабжения населения двух районов использовались разные источники воды.

По акту надзора прокуратуры Жамбылского района тариф на водоснабжение населения села Каргалы Жамбылского района снижен более чем на 50 процентов, то есть с 41,73 тенге за кубический метр до 26,23 тенге за кубический метр.

"В результате защищены права более 30 тысяч жителей села Каргалы Жамбылского района", - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем прокуратурой Талгарского района проведен анализ в деятельности ГКП на ПХВ "Талгар Су" на предмет соблюдения установленного тарифа на воду.

"По результатам установлено, что в сметной стоимости тарифа на воду города Талгар, села Бескайнар, села Котырбулак, Кызыл-Кайрат необоснованно включен расход по очистке канала, который не состоит на балансе ГКП на ПХВ "Талгар Су", - добавили в надзорном органе.

Отметим, по указанным нарушениям внесен акт прокурорского надзора, в итоге тариф снижен на 15 процентов, с 76 тенге на 71 тенге за кубический метр, защищены права более 65 тысяч граждан.