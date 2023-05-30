Производство товарного газа в Казахстане обещают увеличить в ближайшие годы в несколько раз

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На совещании в правительстве под рассмотрены актуальные вопросы развития газовой отрасли. В Кабмине пообещали, что благодаря проводимой работе в ближайшие годы добыча и производство товарного газа в республике должны вырасти в несколько раз, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Primeminister.kz.

С участием руководителей центральных госорганов и национальных компаний обсуждены меры по реализации новых производственных и инфраструктурных проектов, газификации северных и восточных регионов, обеспечению топливом жителей, промышленных объектов и коммунальных предприятий, а также ряд других вопросов.

Отдельно рассмотрены шаги по сокращению потерь газа, повышению эффективности его использования и уч`та.