Производство овсяных безглютеновых хлопьев запустили в Акмолинской области
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Продукцию планируется экспортировать в страны Центральной Азии, Закавказья и КНР.
Градообразующее предприятие по производству овсяных безглютеновых хлопьев запущено в селе Покровка Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".
Проект реализован отечественным предприятием ТОО "Баха-Söhne" совместно со швейцарским концерном "Buhler".
По информации предприятия, фабрика будет производить 2 тонны овсяных хлопьев в час. Предприятие может производить до 15 000 тонн овсяных хлопьев в год, используя 25 000-30 000 тонн овса. Стоимость проекта составляет 6 млн долларов.
"В рамках реализации проекта созданы рабочие места и социальные объекты, способствующие развитию региона в целом. Агропромышленный комплекс включает зоны приёма, сушки, очистки и хранения овса. В текущем году, проект стал одним из победителей в номинации "Лучшие товары продовольственного назначения региона", - отметил Генеральный директор ТОО "Баха-Söhne" Аманжол Арипов.
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