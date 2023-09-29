Производство овсяных безглютеновых хлопьев запустили в Акмолинской области

Продукцию планируется экспортировать в страны Центральной Азии, Закавказья и КНР.

Градообразующее предприятие по производству овсяных безглютеновых хлопьев запущено в селе Покровка Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".

Проект реализован отечественным предприятием ТОО "Баха-Söhne" совместно со швейцарским концерном "Buhler".

По информации предприятия, фабрика будет производить 2 тонны овсяных хлопьев в час. Предприятие может производить до 15 000 тонн овсяных хлопьев в год, используя 25 000-30 000 тонн овса. Стоимость проекта составляет 6 млн долларов.