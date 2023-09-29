  • 29 Сентября, 12:06
  • BAIGENEWS

Производство овсяных безглютеновых хлопьев запустили в Акмолинской области

Сегодня, 10:53
АВТОР
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invest.gov.kz Сегодня, 10:53
Сегодня, 10:53
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Фото: invest.gov.kz

Продукцию планируется экспортировать в страны Центральной Азии, Закавказья и КНР.

Градообразующее предприятие по производству овсяных безглютеновых хлопьев запущено в селе Покровка Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "KAZAKH INVEST".

Проект реализован отечественным предприятием ТОО "Баха-Söhne" совместно со швейцарским концерном "Buhler".

По информации предприятия, фабрика будет производить 2 тонны овсяных хлопьев в час. Предприятие может производить до 15 000 тонн овсяных хлопьев в год, используя 25 000-30 000 тонн овса. Стоимость проекта составляет 6 млн долларов.

"В рамках реализации проекта созданы рабочие места и социальные объекты, способствующие развитию региона в целом. Агропромышленный комплекс включает зоны приёма, сушки, очистки и хранения овса. В текущем году, проект стал одним из победителей в номинации "Лучшие товары продовольственного назначения региона", - отметил Генеральный директор ТОО "Баха-Söhne" Аманжол Арипов.

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