Производство бензина и дизтоплива в Казахстане превысило план Минэнерго

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Актуальные вопросы развития энергетической отрасли Казахстана рассмотрели на совещании с участием руководителей Минэнерго, фонда "Самрук-Казына" и нацкомпании "КазМунайГаз" под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Участники совещания обсудили планы по привлечению крупных международных инвесторов, запуску новых энергогенерирующих мощностей (тепло, электричество), развитию возобновляемых источников энергии и модернизации инженерной инфраструктуры.

Также на совещании рассмотрели меры по обеспечению внутреннего рынка горюче-смазочными материалами.

Министр энергетики Болат Акчулаков отметил, что в первом квартале производство автобензинов, дизельного топлива и сжиженного газа превысило показатели утверждённого плана Минэнерго.

"В частности, запасы дизтоплива с 1 января по 1 марта увеличены с 241 до 326 тысяч тонн. В настоящее время ГСМ в приоритетном порядке направляются сельхозтоваропроизводителям для проведения посевных работ, а затем автозаправочным станциям и социально-значимым предприятиям", — говорится в сообщении министра.

Однако, по его словам, в некоторых регионах наблюдаются перебои с наличием топлива, связанные с чрезмерно высоким уровнем потребления. В этой связи Минэнерго принимает меры по восполнению необходимых объёмов.

Кроме того, на совещании затронули актуальные вопросы развития газовой отрасли с учетом баланса производства и потребления топлива в среднесрочной и долгосрочной перспективе.