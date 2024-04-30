"Производства испытывают нарастающее давление": более 8 тыс предприятий закрылись в Казахстане

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Казахстана, за первый квартал этого года в республике ликвидировано 8 568 отечественных и иностранных компаний. На грани закрытия – более 5 тысяч юридических лиц, передает BaigeNews.kz.

На днях стало известно, что в Шымкенте фабрика по производству хлопковой пряжи приостановила свою деятельность. В текстильной компании трудились сотни человек и все они остались без работы. К сожалению, это предприятие на сегодняшний день не единственное, чья участь, возможно, уже предрешена. В прошлом году, по сведениям Бюро нацстатистики, канули в Лету более 27 тысяч отечественных предприятий: больше всего это объекты оптовой и розничной торговли, а также строительства. К слову, прошлогодний показатель был рекордным. Аналогичная картина наблюдается и в этом году – фирмы, занимающиеся продажами и возведением объектов, приказывают долго жить.

"1 апреля этого года в республике зарегистрировано 528 410 юридических лиц, из которых 162 730 – временно неактивные, а 5 096 – на стадии ликвидации. Количество ликвидированных юридических, филиалов и филиалов иностранных юридических лиц за 1 квартал 2024 года составило – 8 568", – приводят данные в Бюро нацстатистики.

При этом отмечается, что ежегодно количество зарегистрированных юридических лиц увеличивается. И все это благодаря малым предприятиям, в которых задействованы до 100 человек. Маленьким фирмам легче выжить на большом рынке по нескольким причин. Они более гибкие, а значит способны в короткие сроки подстроиться под требования меняющейся современности, поскольку не имеют сложной бюрократии и могут быстро адаптировать свои стратегии и тактики в ответ на вызовы. Кроме того, маленьким компаниям часто проще контролировать свои расходы и избегать излишних издержек. Они не нуждаются в таких больших инвестициях в маркетинг, персонал и оборудование, что делает их более конкурентоспособными. В некоторых отраслях небольшие фирмы не соперничают с крупными игроками, фокусируясь на узкой нише или специализированных рынках. Однако стоит отметить, что маленькие компании также сталкиваются с рядом уникальных вызовов, таких как ограниченные ресурсы, низкая известность бренда и нестабильная доходность. В целом, успех на рынке зависит от комбинации стратегии, инноваций, качества продукта и качества обслуживания клиентов. Что касается больших компаний и предпринимательской отрасли, то там ситуация немного другая. По словам экономиста Марата Каирленова, огромное влияние на жизнеспособность, к примеру малого и среднего бизнеса, имеет давление со стороны российского МСБ.

"По данным на 1 января 2024 года, количество арестованных счетов юридических лиц превысило число имеющихся юрлиц: 540 тысяч против 526 тысяч. Очевидно, что за одним зарегистрированным юридическим лицом числятся несколько банковских счетов. Но факт остается фактом. Отечественные производства испытывают нарастающее давление со стороны российского бизнеса из-за того, что укрепляется тенге к рублю. Это негативно сказывается на конкурентоспособности наших предприятий", – добавляет Марат Каирленов.

По мнению еще одного экономиста – Марата Абдурахманова, в числе возможных причин закрытия казахстанских ТОО – введение всеобщего декларирования доходов, а точнее неспособность таких компаний справиться с дополнительной нагрузкой и затратами на уплату налогов.

"Динамика показывает качество условий для экономической деятельности, в том числе ограничения. После распространения информации о всеобщем декларирования доходов физических лиц, появилась мотивация для закрытия бездействующих юридических лиц. Одновременно закрылись много предприятий, что говорит о большом количестве бездействующих предприятий с одной стороны и оценки бизнес среды у госорганов с другой стороны. Ликвидация бездействующих мелких предприятий никак не влияет на экономику. Влияет закрытие крупных и средних предприятий. Одновременно это означает ухудшение бизнес среды и недостоверную статистику госорганов о развитии предпринимательства и экономики в целом", – резюмирует Марат Абдурахманов.

Отметим, что влияние ликвидации предприятий на экономику страны зависит от многих факторов, включая общую ситуацию на рынке, способы реорганизации и перераспределения ресурсов, а также социальные и политические факторы.