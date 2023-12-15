Производителя сухого молока оштрафовали за рекламу в Алматинской области

Прокуроры провели расследование и установили, что компания преувеличивает свойства своего БАДа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Алматинской области

По поручению прокуратуры области Департаментом госдоходов была проверена достоверность рекламы продукта сублимированного сухого кобыльего молока "NEOSAUMAL, SAUMAL".

В ведомстве установили, что SAUMAL зарегистрирован в качестве биологически активной добавки к пище как общеукрепляющее, иммунно-стимулирующее, успокаивающее средство. Специалисты установили, что лекарственными свойствами это молоко не обладает и не способно лечить болезни, указываемые в рекламе.

Между тем, в рекламе молоко позиционировалось в качестве уникального продукта, лечащего сахарный диабет, онкологические и другие заболевания.

"В соответствии с пунктом 2 статьи 56 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" (далее-Кодекс) реклама БАДов должна быть достоверной, распознаваемой без специальных знаний или применения специальных средств, не вводить потребителей в заблуждение посредством злоупотребления их доверием. В силу подпунктов 11 и 13 пункта 3 статьи 56 Кодекса запрещается указание в рекламе способов лечения сахарного диабета, онкологических и других заболеваний, представлять БАД как уникальный, наиболее безопасный и эффективный препарат. Таким образом, компания не только злоупотребляет доверием граждан, но и путем распространения заведомо ложной рекламы совершает административное правонарушение", - пояснили в прокуратуре.

В ведомстве сообщили, что производителя SAUMAL оштрафовали на 175 МРП (603 750 тенге). Компания уже погасила штраф.