Произойдет перезагрузка политической системы в стране - эксперт

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20 ноября в Казахстане состоятся внеочередные президентские выборы. Сегодня в Центральной избирательной комиссии заявили, что выдвижение кандидатов на досрочных выборах президента начнется 23 сентября. О том, сможем ли мы оказать достаточную легитимность и прозрачность выборов высказались эксперты, передаёт BaigeNews.kz.

Предстоящие выборы пройдут интересно, считает докторант кафедры политологии и конфликтологии НАО "Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева" Ерлан Алибаев.

"Выборы пройдут интересно не в плане того, кто победит, а в том плане, сколько действующий глава государства наберёт процентов, сколько воспользуются опцией графа "против всех". В том плане, кто одержит победу, тут интриги нет. Это уже ясно, как бы мы ни хотели, как бы мы ни старались заинтриговать, тут, в принципе, ничего не поделаешь. Единственное, будут несколько интересных моментов, таких как возможность воспользоваться графой "против всех", - сказал он.

По словам Алибаева, такая графа использовалась в 1991 году на первых президентских выборах.

"Тогда у нас был лишь один кандидат, Назарбаев. У нас было две графы: или Назарбаев, или против. Потом эту графу убрали. Теперь мы её подкорректировали, и у нас появилась графа "против всех". Это интересный ход, который позволит определить количество протестного электората. Если раньше у нас электорат выражал свой протест посредством бойкота выборов, порчи бюллетеней, неявки на выборы, то сейчас есть такой легальный, легитимный, законный, более спокойный метод выразить свой протест", - считает он.

По мнению ведущего научного сотрудника КИСИ Мухита Асанбаева, выборы пройдут без каких-либо проблем, связанных с их легитимизацией.

"Как вы знаете, прошедший референдум по принятию поправок в Конституцию РК был положительно воспринят и поддержан большинством избирателей. Это, в свою очередь, говорит и о благоприятных условиях для легитимизации предстоящих президентских выборов", - сказал он.

Эксперт отметил, что, возможно, времени не так много, как хотели бы политики для подготовки к президентским выборам.

"Но нельзя сказать, что времени вообще не было. Другое дело, что в этот раз сроки для подготовки к выборам были четко оговорены, проартикулированы, в отличие от прошлых лет. Это большой плюс нынешнего электорального цикла. Думаю, большинство людей намерены участвовать в выборах, которые и покажут уровень их активности. О реальных кандидатах, способных пройти регистрацию и все необходимые условия для участия в выборах, пока говорить рано", - ответил он.

Проведение внеочередных президентских и позже парламентских выборов следует рассматривать в комплексе реформ, предложенных главой государства в рамках модернизации политической системы, говорит главный научный сотрудник КИСИ Жанна Каримова.

"Как нам известно, в результате общенародного плебисцита 5 июня этого года Основной закон страны обновился на треть. Выстроена новая сбалансированная система сдержек и противовесов в управлении страной. И с проведением внеочередных президентских выборов в 2022 году, парламентских выборов в 2023 году и выборов акимов районов - в 2024 году эта система заработает по факту", - заявила Каримова.

Произойдет полная перезагрузка политической системы в стране, считает эксперт.