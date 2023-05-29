Прогулка по кладбищам, дегустация сыра и велопрогулки: новые тренды туризма в Алматы

Фото: Мария Галушко

Туризм в Алматы является значительной составляющей развития города. Об увеличении потока внутреннего туризма в южной столице говорят данные, приведенные пресс-службой управления туризма города. Согласно ним, количество внутренних туристов в городе в 2022 году увеличилось на 31,6%, составив 1,3 миллиона человек, тогда как в 2021 году их количеств составляло только миллион. Корреспондент BaigeNews.kz узнал, чем еще помимо гор привлекает туристов Алматы.

Время нестандартных экскурсий

Евгения Морозова вместе со своей дочерью и партнером Анной Дегтяревой основали семейный проект душевных экскурсий. Они удивляют алматинцев тем, что водят желающих по необычным маршрутам города, показывая самые неизвестные достопримечательности и неочевидные локации, про которые мало кто знает даже из местных.

"Городскими экскурсиями мы начали заниматься четыре года назад. До нас это тоже делали, но в основном это были обзорные экскурсии для приезжих. Тематические экскурсии проводились только по заказу. Мы же стали проводить еженедельные тематические экскурсии по городу для алматинцев, тех, кто хочет лучше узнать свой город", - говорит Евгения.

(Фото: Евгения Морозова)

Начинали с исторических туров по Верненским улочкам старого города, затем добавили археологические туры про историю средневекового Семиречья (Жетысу). Позже поняли, что в городе много теплых мест, которые любят горожане и сделали экскурсии по ним. Большой популярностью пользуются туры, посвященные архитектору Полю Гурдэ, Павлу Зенкову и его сыну Андрею.

"Позже наши постоянные гости попросили провести экскурсию, посвященную Юрию Домбровскому. Я долго не хотела ее делать, так как думала, что она будет не многим интересна, ведь сейчас мало кто читает Домбровского, несмотря на то, что он много писал о городе. В итоге, мы провели экскурсию один раз, и это был аншлаг. После решили сделать ее постоянной", - отметила собеседница.

По словам Евгении Морозовой сейчас время туризма и путешествий, и в том числе время узнавать свой город. Именно поэтому тематические экскурсии для горожан – это один из назревающих трендов.

"Многие темы мы продолжаем выбирать сами. Например, у меня есть экскурсия по кладбищам и по канализационным люкам. Это мое хобби, которое выросло в экскурсию. Я увлечена историей города, а она не существует без кладбища. Когда ищу какие-то артефакты, связанные с жизнью и смертью известных личностей, то важно найти их могилу", - сказала экскурсовод.

Еще один тренд, который обозначила Евгения Морозова - не только ходить на экскурсии, но и принимать активное участие в жизни города и его памятных местах. Так, увлечение экскурсиями по кладбищам привело к тому, что удалось найти захоронение известного художника Сергея Калмыкова, могила которого была утеряна и забыта. Пришлось приложить некоторые усилия для того чтобы доказать подлинность могилы и облагородить ее.

"Нам показал могилу один из наших гостей. Захоронение было просто холмиком и надо было доказать, что оно принадлежит Сергею Калмыкову. Чтобы поставить ограду и привести в порядок место мы искали средства. Акимат в этом участие не принимал. В итоге нашлась семья, которая своими силами установила надгробье, сделал оградку. Теперь это место определено, что очень важно для жителей города", - сказала она.

Любят туристы и интересные прогулки по горам, как легкие восхождения, трекинг или вело экскурсии. Евгения же вместе с Анной придумали не спортивный веломаршрут, который можно посетить с семьей, не спеша проехавшись на велосипеде, а затем остановится на ферме и заняться дегустацией сыров, вина и просто приятно провести время в хорошей компании. Такие экскурсии Евгения также считает трендом.

"Мы стараемся делать экскурсии, на которые пошли бы сами, а так как нас интересует история, то они исторические. В Алматы можно найти гидов, которые расскажут на любую тему, а в других городах у нас этого еще нет. В нашем туризме сейчас многое происходит. Все это делается усилиями исключительно энтузиастов. Может быть даже хорошо, главное, чтобы не мешали", - подытожила собеседница.

Излюбленные места туристов в городе

По словам руководителя управления туризма Алматы Галии Токсеитовой, на увеличение потока туристов в Алматы повлияло несколько факторов.

"Во-первых, Алматы – это культурный и исторический центр страны. В городе можно увидеть множество достопримечательностей, таких как памятники архитектуры, музеи, театры, галереи и другие интересные места. И все это окружено красивыми парками и зелеными зонами, которые создают уютное и спокойное настроение для прогулок и отдыха. Во-вторых, Алматы — это настоящий рай для любителей горнолыжного спорта и экстремальных развлечений. В горах Алатау, которые окружают город, находятся множество спортивных и туристических объектов, где можно активно провести время, насладиться кристально чистым воздухом и красивыми видами", - сказала Галия Токсеитова.

Помимо прочего Алматы славится гастрономической культурой и отличными ресторанами. Туристов привлекает возможность побывать в местах на любой кошелек и вкус. По подсчетам управления, средний чек внутреннего туриста составляет $100 в сутки.

(Фото: Мария Галушко)

Одна из главных причин, почему город привлекателен для туристов - это уникальное местоположение. Путешественников манит красивая природа, ведь город расположился рядом с горными хребтами Заилийского Алатау и Кунгей Алатау. Такое месторасположение делает Алматы идеальным для любителей активного отдыха и горных видов спорта. Возможности для пеших прогулок, походов, горнолыжного спорта и альпинизма притягивает любителей природы и экстремальных видов отдыха.

Популярными местами для приезжающих в Алматы путешественников по-прежнему остаются: Медеу, Шымбулак и Коктобе. Привлекают туристов и маршруты подальше: Чарын, Кольсай, Каинды, Иссыкское озеро. В пределах города большой интерес вызывают Зеленый Базар, Свято-Вознесенский Кафедральный Собор, Центральная мечеть.

"Архитектура южной столицы сочетает уникальные элементы традиционной казахской и современной культуры, что нравится людям, как приезжим, так и местным", - отметили в акимате.

Можно ли отдохнуть бюджетно?

В управлении туризма Алматы считают, что несмотря на все жалобы казахстанцев на дороговизну отдыха внутри страны, в Казахстане можно найти отдых на любой бюджет.

"В природных локациях сейчас открываются гостевые дома, стоимость проживания в которых от 10 тысяч тенге на человека за ночь. В городе есть отели стоимостью проживания от 8-10 тысяч тенге на человека в номере за ночь. На регулярной основе проводятся выездные экскурсии со стоимостью от 8 тысяч тенге на человека", - отметила Галия Токсеитова.

По ее словам, отдых в Казахстане в любом случае обойдется местным жителям дешевле, чем за рубежом.

"Внутренний туризм дает возможность лучше узнать свою страну, местную культуру. В Казахстане много красивых и уникальных локаций, которые каждый казахстанец обязан посетить", - считает она.

Как развивают туризм в мегаполисе

"Один из ключевых аспектов развития туризма в Алматы - это развитие туристической инфраструктуры, такой как гостиницы, рестораны, транспортные услуги и многие другие. Город также развивает туристические маршруты и популяризирует их среди местных и иностранных туристов. Алматы продвигают на международном и локальном рынке", - добавила руководитель управления.

Активно продвигаются и популяризируются местные достопримечательности через социальные сети, туристические сайты и другие каналы связи. Также проводятся культурные мероприятия, фестивали и выставки, чтобы привлечь внимание иностранных туристов. Власти принимают меры по повышению безопасности туристов на улицах и в общественных местах. Чтобы продвигать туристические услуги и создавать более привлекательные условия для путешественников акимат города активно сотрудничает с туристическими компаниями.

"Динамично развивается экотуризм для привлечения туристов, которым интересны экологически чистые места и возможности для активного отдыха на природе. Все эти меры позволяют во многом повысить привлекательность города Алматы и привлечь путешественников", - пояснила Галия Токсеитова.

(Фото: Мария Галушко)

Чтобы привлечь в город еще больше людей, акимат вкладывает деньги в развитие туристской инфраструктуры в горах, благоустраивая тропы и создавая кемпинговые зоны. Уже оцифровано более 1 000 километров пеших маршрутов, и благоустроено 650 километров троп. Оцифрованные маршруты можно найти на платформах 2Gis и View Ranger.

Для туристов в горах также на всем протяжении пути установлены информационные стенды, щиты, столбы, указатели, скамейки и беседки. На всех навигационных стендах можно найти QR-коды, отсканировав их узнать о сложности маршрута, его протяженности и времени прохождения.

"А чтобы туристы в горах оставались в безопасности, еще в ноябре 2021 года было установлено 15 горных хижин. В них можно переждать ночь или не погоду и получить аварийный комплект первой помощи. В хижинах установлены тревожные кнопки "SOS", которые передают сигнал на пульт спасателей. В декабре 2022 года установлено еще две хижины на пике Букреева и пике Кумбель. В марте 2023 году одна хижину на "поляне Терра", - отметила спикер.

А что про безвизовый режим с Китаем?

В управлении туризма также прокомментировали, как отразится на туризме безвизовый режим между Китаем и Казахстаном. Там отметили, что реализация соглашения позволит создать благоприятный инвестиционный климат и активизировать деловые контакты в постпандемийный период.

"Наиболее положительный эффект от нововведения ожидается в индустрии туризма, которая прямо или косвенно влияет на развитие 32 отраслей экономики (гостиничный бизнес, транспорт и т.д.), что обеспечить дополнительный приток финансовых средств в страну. Вырастит и рост занятости населения. Согласно международной статистике ЮНВТО, один иностранный турист создает около 11 рабочих мест", - добавила Галия Токсеитова.

Положительный эффект акимат прогнозирует и в части реализации совместных проектов в сфере науки и образования, расширения культурно-гуманитарного сотрудничества. В управлении отметили, что за последнее десятилетие граждане КНР стали одними из наиболее активных путешественников. Они тратят значительные средства в зарубежных поездках и являются самыми желанными туристами во всем мире.