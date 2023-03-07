Программа 7-20-25: закрыть нельзя оставить

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Нацбанк Казахстана ввёл лимит в размере 100 миллиардов тенге для программы льготного ипотечного кредитования 7-20-25. BaigeNews.kz разбирался, что делать тем заявителям, кому не хватит льготной ипотеки.

По состоянию на 2 марта, то есть за 4,5 года реализации программы "7-20-25", казахстанцы подали 491 265 заявок на получение льготной ипотеки. Взять кредит для покупки жилья на выгодных условиях успели лишь 66 865 граждан, общая сумма займов - 873,6 миллиарда тенге. Большая часть заявителей, а это 309 822 человек, льготный заём по госпрограмме не получили.

В Нацбанке в ответ на наш запрос пояснили, что чаще всего банки отказывают в льготной ипотеке по тем же причинам, что и в случае с обычными кредитами - это плохая кредитная история заявителя, низкий официальный доход или его отсутствие у заявителя или созаёмщика, а также в случае, когда гражданин отозвал заявление.

Введённый лимит по "7-20-25" в Нацбанке объясняют тем, что в будущем хотят прекратить финансирование льготных программ кредитования экономики.

Председатель Нацбанка Галымжан Пирматов, объясняя решение, заявил на пресс-конференции, что участие государства в кредитовании экономики ведёт к ускоренной инфляции и дополнительной эмиссии.

Пирматов считает, что будет правильнее, если вместо льготных кредитов для населения государство будет помогать гражданам адресно. Глава Нацбанка заявил, что наличие программ наподобие "7-20-25" стимулирует рост цен на недвижимость, и всё меньше казахстанцев из-за этого может накопить на первоначальный взнос.

Решение "резать по живому", а именно сокращать и закрывать программу льготной ипотеки, в Нацбанке объясняют стремлением обеспечить стабильность в экономике в будущем, называя эту меру вкладом в долгосрочное благополучие казахстанцев. А тем, кто сейчас стоит в очереди на кредит по программе "7-20-25", но рискует не получить заём, в Нацбанке советуют рассмотреть предложения банков второго уровня, в том числе "Отбасы банка".

"Решение о выдаче кредита принимается банком самостоятельно. Соответственно, каждый банк самостоятельно определяет порядок освоения лимита кредитования. Национальный Банк и оператор программы — АО "Казахстанский фонд устойчивости", не вправе вмешиваться в кредитный процесс банка. Также следует отметить, что участие банков в программе носит добровольный характер. В связи с этим рекомендуем вам обратиться в банки второго уровня, чтобы уточнить условия и порядок кредитования в отдельно взятом банке. Отмечаем также, что внесение первоначального взноса застройщику или заключение сделки по покупке жилья до получения окончательного решения банка об одобрении кредитной заявки не предусмотрены программой "7-20-25". Отметим, что на кредитном рынке доступны займы в рамках кредитных линеек банков второго уровня, а также льготные программы АО "Отбасы банк", - сообщили в Нацбанке.

Становится понятно, что после закрытия действующих госпрограмм появления новых ожидать не следует.

"Согласно Стратегии денежно-кредитной политики предусмотрен постепенный выход Нацбанка из всех льготных программ кредитования экономики. Таким образом, с нашей стороны разработка новых программ не планируется", - констатировали в Нацбанке.

Что же делать?

Экономист Марат Каирленов уверен, что проблема всех госпрограмм со льготными условиями в том, что рано или поздно финансирование по ним сокращается или прекращается по разным причинам.

"Мы в компании провели исследование и выяснили, что по развитию бизнеса в Казахстане действует 29 разных госпрограмм, на часть из них финансирование либо резко сокращено, либо прекращено. Боюсь, что с программой "7-20-25" такая же история будет, и это не что-то новое", - сказал эксперт.

Комментируя решение Нацбанка о выходе из всех льготных программ кредитования экономики, эксперт отметил, что причиной может быть нечто другое, нежели простое соблюдение Стратегии денежно-кредитной политики Нацбанка.

"Какой будет инфляция в этом году, будет зависеть от многих факторов, в том числе от управления бюджетом, доли ВВП на социальную сферу, уровня налогообложения, развития геополитической ситуации в соседних с Казахстаном странах", - сказал он.

Экономист советует тем заявителям, кто сейчас стоит в очереди, но рискует не получить одобрение в рамках программы "7-20-25" из-за ограничения средств, не паниковать и подождать.