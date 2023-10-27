Программа "7-20-25": сколько займов выдано в Казахстане

В рамках программы "7-20-25" в Казахстане выдали 70 727 займов на сумму 958,1 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

В Астане выдано 25 450 займов на 399,9 миллиарда тенге, Алматы 14 216 займов на 220,1 миллиарда тенге, Шымкенте 5 304 займа на 65,5 миллиарда тенге.