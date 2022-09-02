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Прогноз погоды на выходные: на севере похолодает, на юге – жара
3-5 сентября в западных, северо-западных и северных регионах Казахстана резко похолодает, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
Как сообщили синоптики, в тыл циклона будут прорываться отдельные дождевые облака и еще более свежие воздушные массы. Тогда как южная половина страны останется в зоне сухой и жаркой погоды, сформированной малоподвижным циклоном.
Ожидается понижение температуры воздуха:
на западе ночью от +10+18 до +8+16°С, днем от +23+31 до +17+25°С;
на северо-западе ночью от +15+23 до 10+18°С, днем от +27+35 до +21+28 °С;
на севере страны от +15+23 до 8+16 °С, днем от +25+35 до +17+25°С;
в центре республики основной фон ночью +10+22°С, днем +30+38°С;
на востоке страны повышение температуры ночью от +4+15 до +10+18°С, днем от +22+27 до +30+38°С;
на юге и юго-востоке республики основной фон температуры ночью +15+25°С, днем +30+40°С.
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