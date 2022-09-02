Top.Mail.Ru
open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Прогноз погоды на выходные: на севере похолодает, на юге – жара
pixabay.com Сегодня, 13:41
44
Фото: pixabay.com

Прогноз погоды на выходные: на севере похолодает, на юге – жара

3-5 сентября в западных, северо-западных и северных регионах Казахстана резко похолодает, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Как сообщили синоптики, в тыл циклона будут прорываться отдельные дождевые облака и еще более свежие воздушные массы. Тогда как южная половина страны останется в зоне сухой и жаркой погоды, сформированной малоподвижным циклоном.

Ожидается понижение температуры воздуха:

на западе ночью от +10+18 до +8+16°С, днем от +23+31 до +17+25°С;

на северо-западе ночью от +15+23 до 10+18°С, днем от +27+35 до +21+28 °С;

на севере страны от +15+23 до 8+16 °С, днем от +25+35 до +17+25°С;

в центре республики основной фон ночью +10+22°С, днем +30+38°С;

на востоке страны повышение температуры ночью от +4+15 до +10+18°С, днем от +22+27 до +30+38°С;

на юге и юго-востоке республики основной фон температуры ночью +15+25°С, днем +30+40°С.

Подпишитесь на наш Telegram-канал baigenews_kz и узнавайте новости первыми!
#прогноз погоды
Сегодня, 13:41
44
Журналист

Рекомендуем

Наверх