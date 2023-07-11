Профессиональный и массовый спорт: как финансируется Sport Qory

Фото: ФК "Астана"

Профессиональный спорт, как правило, требует больших вложений. Ведь за победой того или иного спортсмена или команды стоят не только долгие тренировки и усилия, но и финансовые вливания.

В 2020 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости сокращения финансирования профессиональных спортивных клубов.

В Казахстане поддержка профессионального и любительского спорта осуществляется через Фонд поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory. Подробнее о том, как он финансируется, и какие проекты поддерживает, в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Статус фонда

Фонд Sport Qory является "единым оператором по распределению внебюджетных денежных средств, направленных на развитие физической культуры и спорта", согласно закону "О физической культуре и спорте" и приказу профильного министерства.

Контроль за деятельностью фонда ведёт минкультуры в рамках соглашения с АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" и самим Sport Qory.

Возглавляет организацию Асхат Сейсембек. В попечительский совет входят министр культуры и спорта РК Асхат Оралов, депутат Сената Парламента Евгений Больгерт, вице-министр культуры и спорта Сарсен Куранбек, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов, директор департамента экономики и планирования АО "Самрук-Қазына" Мират Утепов, генеральный секретарь Национального олимпийского комитета РК Андрей Крюков и олимпийский чемпион Серик Сапиев.

Какие клубы и проекты финансирует фонд

Среди финансируемых клубов фонда – ПКБ "Астана", ФК "Астана", ХК "Барыс", велокоманда Astana Qazaqstan Team. В прошлом году на содержание ФК “Астана” выделили 4,8 миллиарда тенге, ХК “Барыс” – 8 миллиардов, ПБК “Астана” – 1,2 миллиарда, а велокоманде Astana Qazaqstan Team - 4 миллиарда.

Фото: ХК "Барыс"

Также Sport Qory поддерживает Национальный олимпийский комитет, Казахстанские федерации футбола, волейбола, хоккея с шайбой, водных видов спорта, лёгкой атлетики, настольного тенниса, конного спорта, конькобежцев, бокса и Национальную лыжную ассоциацию, а также сурдлимпийские и паралимпийские виды спорта.

Что касается массового спорта, финансирование получили общественное объединение трансплантированных больных "Өмір тынысы", федерация триатлона Астаны и даже частный фонд "Илья Ильин".

Финансирование и отчётность фонда

Генеральным партнёром фонда является АО "ФНБ "Самрук-Казына". В 2021-22 годах сумма вливаний составила 49,6 миллиардов тенге.

"Средства выделены на финансирование деятельности Единого оператора, его спортивных клубов, на финансирование проектов, направленных на развитие физической культуры и спорта с целью развития казахстанского профессионального спорта, спорта высших достижений и развития физической культуры и спорта. Финансирование деятельности Единого оператора на 2023 год находится на стадии обсуждения", - сообщили в АО "Самрук-Казына" в ответ на официальный запрос редакции.

Несмотря на внушительное вложение, "Самрук" не имеет прав на проведение "контрольных и проверочных мероприятий" Sport Qory и не ставит перед спортивной организацией никаких целевых показателей.

"При этом в рамках выделяемых средств Единым оператором предоставляется отчетность по освоению средств. Эффективность использованных средств, распределение и мониторинг целевого использования получателем денежных средств осуществляется Единым оператором и Министерством культуры и спорта РК", - сообщили в АО "Самрук-Казына".

Фонд национального благосостояния - не единственный "спортивный" донор. Так, лотерейный оператор АО "Сәтті Жұлдыз" за два года передал Sport Qory почти 1 миллиард тенге.

От "ERG Комек" в 2021 году фонду было выделено чуть более 426 миллионов тенге, а от Степногорского горно-химического комбината - 215 миллионов.