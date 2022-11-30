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ФК "Астана" Сегодня, 17:46
243
Сегодня, 17:46
243
Фото: ФК "Астана"

Каков бюджет профессиональных спортивных клубов в Астане в 2022 году

В фонде поддержки индустрии туризма и спорта Sport Qory сообщили, сколько денег выделили в этом году на содержание профессиональных спортивных клубов, передаёт BaigeNews.kz.

Фонд является единым оператором, распределяет внебюджетные денежные средства, направленные на развитие физической культуры и спорта.

По данным оператора, на содержание ФК “Астана” в этом году выделили 4,8 миллиарда тенге, ХК “Барыс” – 8 миллиардов тенге, ПБК “Астана” – 1,2 миллиарда тенге, велокоманде Astana Qazaqstan Team - 4 миллиарда тенге.

Бюджеты команд на 2023 год ещё не сформированы.

В Sport Qory также сообщили, что в этом году фонд спонсирует проект ФК "Экибастуз" при ОФ "Футбольный клуб "Аксу". Для этого выделено 50 миллионов тенге.

"30 июня в фонд поступило обращение от общественного фонда "Футбольный клуб "Аксу" о рассмотрении возможности оказания благотворительной (спонсорской) помощи в размере 50 000 000 тенге. Решением уполномоченного органа от 20 сентября оно одобрено. Срок освоения - до 31 декабря 2022 года", - сообщили в фонде в ответ на официальный запрос.

В Sport Qory отметили, что в среднем объём выделяемых средств профессиональным спортивным клубам сократился на 34 процента по сравнению с 2020 годом, когда глава государства дал соответствующее поручение. 

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#финансы #спорт
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 17:46
243
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