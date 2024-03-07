Проезд в автобусах будет бесплатным для женщин в Актобе 8 марта
Сегодня, 21:42
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Сегодня, 21:42Сегодня, 21:42
125Фото: facebook.com/AktobeAkimdigi
Подарок женщинам решили сделать власти в Актобе. Проезд в городских автобусах для прекрасной половины человечества будет бесплатным 8 марта, передаёт BaigeNews.kz.
"В Актобе в честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным", - сказано в сообщении пресс-службы акимата.
Жителей и гостей города обслуживают компании-перевозчики ТОО "Автопарк", "Қала транс", "Акжайык автопарк", “РТТ групп” и "Табыс Актобе".
Автобусы всех пяти компаний 8 марта будут курсировать в соответствии с регулярным расписанием.
Ранее сообщалось о том, что проезд в автобусах 8 марта будет бесплатным для женщин в Актау.
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