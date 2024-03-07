Проезд в автобусах будет бесплатным для женщин в Актобе 8 марта

Подарок женщинам решили сделать власти в Актобе. Проезд в городских автобусах для прекрасной половины человечества будет бесплатным 8 марта, передаёт BaigeNews.kz.

"В Актобе в честь Международного женского дня 8 Марта проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным", - сказано в сообщении пресс-службы акимата.

Жителей и гостей города обслуживают компании-перевозчики ТОО "Автопарк", "Қала транс", "Акжайык автопарк", “РТТ групп” и "Табыс Актобе".

Автобусы всех пяти компаний 8 марта будут курсировать в соответствии с регулярным расписанием.

Ранее сообщалось о том, что проезд в автобусах 8 марта будет бесплатным для женщин в Актау.