Проезд подорожает в общественном транспорте Шымкента

До 200 тенге поднимут тариф на проезд в автобусах Шымкента при оплате наличными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Подробности сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

"Нам необходимо успеть сделать несколько шагов. Во-первых, должно выйти постановление акима о повышении тарифа. После мы опубликуем проект на портале "Открытые НПА". Затем проект направляется на антикоррупционную экспертизу. Параллельно с этим для получения заключения в палату "Атамекен", также нужно заключение экспертного совета, туда входят департамент госдоходов, "Аманат", общественные объединения. Также нам нужно обсудить с общественным советом города, потом должна рассмотреть постоянная комиссия акимата. Потом естественно на согласование с маслихатом. Если успеем, то уже к марту повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Если нет, то позднее, может в начале апреля. Ранее мы уже говорили, что нынешний тариф не покрывает расходы перевозчиков и это большая нагрузка на городской бюджет", - рассказал главный специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Самат Нуржанов.

Он уточнил, что изменение тарифа не повлечет за собой дополнительных трат из городского бюджета. Кроме того, специалисты ведомства будут просить перевозчиков предоставить некоторые льготы.

"Мы планируем вынести на рассмотрение перевозчиков, чтобы предоставили льготы для отдельных категорий, может бесплатный проезд. У нас есть пенсионеры, многодетные семьи, афганцы, участники декабрьских событий. Пока только льготный проезд для школьников и студентов", - сообщил специалист.

О повышении тарифа на проезд в общественном транспорте Шымкента заговорили в ноябре 2023-го. В прошлом году проезд подорожал в Алматы, с нового года - в Уральске и Павлодаре.