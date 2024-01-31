Проезд подорожает в общественном транспорте Шымкента
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До 200 тенге поднимут тариф на проезд в автобусах Шымкента при оплате наличными, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Подробности сообщили в Управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
"Нам необходимо успеть сделать несколько шагов. Во-первых, должно выйти постановление акима о повышении тарифа. После мы опубликуем проект на портале "Открытые НПА". Затем проект направляется на антикоррупционную экспертизу. Параллельно с этим для получения заключения в палату "Атамекен", также нужно заключение экспертного совета, туда входят департамент госдоходов, "Аманат", общественные объединения. Также нам нужно обсудить с общественным советом города, потом должна рассмотреть постоянная комиссия акимата. Потом естественно на согласование с маслихатом. Если успеем, то уже к марту повысится стоимость проезда в общественном транспорте. Если нет, то позднее, может в начале апреля. Ранее мы уже говорили, что нынешний тариф не покрывает расходы перевозчиков и это большая нагрузка на городской бюджет", - рассказал главный специалист Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Самат Нуржанов.
"Мы планируем вынести на рассмотрение перевозчиков, чтобы предоставили льготы для отдельных категорий, может бесплатный проезд. У нас есть пенсионеры, многодетные семьи, афганцы, участники декабрьских событий. Пока только льготный проезд для школьников и студентов", - сообщил специалист.
О повышении тарифа на проезд в общественном транспорте Шымкента заговорили в ноябре 2023-го. В прошлом году проезд подорожал в Алматы, с нового года - в Уральске и Павлодаре.