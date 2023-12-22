Проекты по переработке мяса, зерна и молока станут приоритетными в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вопросы увеличения доли переработанной продукции в агро-промышленного комплекса рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
На совещании было озвучено, что приоритет в ближайшие годы будет отдаваться проектам по переработке мяса, зерна, молока и другого сырья. В частности, продолжится тиражирование успешного опыта СКО по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК.
Премьер-министр подчеркнул, что государство и дальше будет оказывать комплексную поддержку развитию сельского хозяйства. Среди ключевых целей – увеличение производства качественных продуктов питания и создание новых рабочих мест
Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал усилить контроль за эффективностью использования средств, выделяемых государством.
Самое читаемое
- Казахстанка оказалась в реанимации после приёма китайских препаратов
- Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
- Скандал в самолете: известный казахстанский певец и актёр ударил бортпроводницу по голове
- Принял звонок умирающей за шутку: оператора ДЧС судят в Актобе
- Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске