Проекты по переработке мяса, зерна и молока станут приоритетными в Казахстане

Вопросы увеличения доли переработанной продукции в агро-промышленного комплекса рассмотрели на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

На совещании было озвучено, что приоритет в ближайшие годы будет отдаваться проектам по переработке мяса, зерна, молока и другого сырья. В частности, продолжится тиражирование успешного опыта СКО по реализации крупных промышленных проектов в сфере АПК.

Премьер-министр подчеркнул, что государство и дальше будет оказывать комплексную поддержку развитию сельского хозяйства. Среди ключевых целей – увеличение производства качественных продуктов питания и создание новых рабочих мест

Вместе с тем Алихан Смаилов потребовал усилить контроль за эффективностью использования средств, выделяемых государством.