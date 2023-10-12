Проектные офисы "Қарызсыз Қоғам" появятся в регионах Казахстана

Региональные проектные офисы "Қарызсыз Қоғам" откроют во всех областных центрах Казахстана и городах республиканского значения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Заместитель премьер-министра, министр финансов РК Ерулан Жамаубаев провёл совещание по реализации проекта "Қарызсыз Қоғам".

Региональные проектные офисы "Қарызсыз Қоғам" будут консультировать граждан по вопросам урегулирования просроченной задолженности перед банками и микрофинансовыми организациями, с дальнейшим оказанием помощи в планировании бизнеса и в трудоустройстве. Рекомендации казахстанцам будут давать независимые финансовые консультанты, представители Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка и частные судебные исполнители.

Отмечается также, что законодательство усовершенствуют для того, чтобы в дальнейшем больше не допустить закредитованность населения, ограничить рост долговой нагрузки, снизить случаи мошенничества на финансовом рынке, совершенствовать исполнительные производства и усилить защиту прав потребителей.

Напомним, в 1 сентября Глава государства в своём Послании народу Казахстана подчеркнул важность проекта "Қарызсыз қоғам" и необходимость его расширения во всех регионах страны.