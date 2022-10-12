Проект по бесплатной поддержке родителей запустили молодые мамы из Алматы

Фото: из личного архива Зульфии Уруновой и Жании Айтбаевой

В рамках соцпроекта международные эксперты и квалифицированные медики консультируют родителей из Казахстана и стран СНГ.

Поддержка родителей имеет большое значение не только в вопросах защиты материнства, но и защиты детства в нашей стране. Воспитывая, контролируя и обучая, родители следят за тем, чтобы их ребенок был в безопасности и помогают ему получить необходимое образование и медицинское обслуживание. Поэтому так важно, чтобы в этом непростом деле мамы и папы имели возможность обратиться за помощью к экспертам вне зависимости от своего финансового положения и места жительства. С этой целью неравнодушные молодые мамы из Алматы Зульфия Урунова и Жания Айтбаева запустили свой социальный проект Take Care Mom, который помогает родителям бесплатно получить необходимую помощь и информацию о здоровье и развитии детей. Подробнее об этом читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Фото: из личного архива Зульфии Уруновой и Жании Айтбаевой

Название Take Care Mom имеет двойной смысл — "Позаботьтесь о маме" и "Мама, позаботься о малыше". Тем самым создатели проекта хотели подчеркнуть, что родителям важно знать не только о том, как помочь ребенку, но и как позаботиться о себе, снизить уровень тревоги и научиться справляться со всеми сложностями, которые могут возникнуть в первые годы жизни малыша. Несмотря на название проекта, вся предоставленная информация полезна и ориентирована не только на женскую, но и мужскую аудиторию. Проект покрывает социально важную проблему подготовки к новому этапу жизни, ведь с рождением малыша молодые пары проходят через большой стресс, пытаясь изучить азы родительства, и ищут выход из различных ситуаций.

"Я — молодая мама и, как у большинства родителей, у меня было множество вопросов. Во время беременности мы с мужем активно готовились к предстоящему появлению ребенка в нашей жизни. Но после родов большая часть знаний вылетает из головы. Иногда я и вовсе не знала, что нужно делать, чтобы не навредить ребенку, и как мне вести себя в критических ситуациях. Естественно, как и все, я искала ответы в Интернете, но большого доверия они не вызывали, и я не знала, можно ли полагаться на советы из Сети, когда речь заходит о детях. Некоторые тезисы на форумах и вовсе казались какими-то дикими. Был также вариант покупать курсы у блогеров и специалистов на интересующие темы, но, к сожалению, цены были высокие. Поэтому для меня, как для мамы в декрете, такая дорогостоящая альтернатива оказалась недоступна. Тогда я задалась вопросом: "А почему у нас нет какой-то единой страницы, где есть экспертные ответы на все вопросы, чтобы мамам и папам не приходилось искать их по множеству страниц в соцсетях?". Я загорелась идеей создания такой платформы и вскоре решила подать заявку на грант для реализации социального проекта по развитию образования родителей в своей стране", — рассказала Зульфия Урунова.

По словам основателей, проект направлен на поддержку родителей в воспитании здорового и счастливого ребенка, чтобы при этом они могли наслаждаться родительством. Он ориентирован на обучение осознанному родительству молодых пар, планирующих беременность, в процессе беременности и тех, у кого только недавно родился малыш.

Take Care Mom состоит из Zoom-сессий с привлечением специалистов, которые предоставляют действенные доказательные знания новоиспеченным родителям и тем, кто ещё на этапе планирования детей, чтобы постепенно адаптироваться к новому этапу жизни. На сессиях участники получают информацию, которая позволяет им научиться основам подготовки к беременности, вселяет уверенность в общении с новорождённым и помогает восстанавливаться после родов. Кроме того, участие в проекте предоставит обоим родителям возможность разобраться в методах воспитания и лечения малышей в самый сложный период — первый год его жизни. Такая инициатива направлена на получение немедленных и, что более важно, долгосрочных преимуществ для жизни детей. Это поможет родителям понять процессы развития ребёнка и обеспечить его когнитивный, социальный, эмоциональный и физический рост.

"Поскольку курс о том, как быть родителем, не преподается в учебных заведениях, зачастую пары полагаются на информацию, найденную на просторах Интернета (помимо всех родственников-экспертов). Этот формат пусть даже свободной, но неструктурированной информации зачастую только запутывает ещё больше и отнимает уйму времени, которого при наличии плачущего младенца может просто не быть. Самостоятельно пройдя через эти муки, мы поставили цель отфильтровать лишнее и выделить для наших читателей самое важное", — подчеркнула Урунова.

Перед запуском проекта девушки провели анкетирование, чтобы впоследствии высылать всем желающим записи прямых эфиров с участием экспертов. Таким образом, интерес к данной тематике выразили порядка 200 человек, все они принимали участие во множестве эфиров на самые разные темы. Например, в подготовке к беременности или основных детских болезнях до пяти лет. Кроме того, в социальных сетях проект имеет более двух тысяч читателей, там ежедневно публикуется полезный контент. Подавляющую часть аудитории составляет Центральная Азия, преимущественно Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, в меньшей степени Узбекистан, есть и читатели из России.

"Актуальность и социальная значимость предоставляемой нами информации объясняется тем, что, к сожалению, не во всех уголках нашей страны родители и дети имеют доступ к высококвалифицированным медицинским специалистам. А в ходе прямых эфиров у мам и пап есть уникальная возможность получить бесплатную экспертную консультацию из первых рук не выходя из дома. Так, на нашей площадке выступали такие уважаемые спикеры, как невролог Константин Пушкарёв, известный неонатолог России Эрдыны Балданов и первый сертифицированный консультант по детскому сну в Казахстане Виктория Мельникова. Темы варьируются от подготовки к беременности до разбора детских болезней. Последние эфиры были с такими специалистами, как косметолог, с которым мы разбирали уход за кожей во время беременности; интегративный педиатр рассказал о дефицитах после года, в особенности об анемии; двигательный терапевт объяснил мамам особенности физического развития ребёнка после года. Большой спрос наблюдается на темы здоровья и развития детей после года, так как до года каждый месяц нужно ходить к педиатру и более менее понятно что делать. А о развитии после года очень мало информации. В общем, мы стараемся более или менее затрагивать все темы, касающиеся детей, вплоть до выбора правильной посуды. Скоро у нас планируется эфир на тему детской безопасности, — рассказала сооснователь проекта Жания Айтбаева.

Она также отметила, что к ним часто поступают положительные отклики даже от тех людей, у которых ещё нет семьи и детей. По словам подписчиков, благодаря проекту можно узнать много нового.