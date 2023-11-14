Проект магистрального газопровода "Актобе – Костанай" подготовят к началу 2024 года

АО "Интергаз Центральная Азия" начата разработка технико-экономического обоснования проекта магистрального газопровода "Актобе – Костанай", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Сообщается, что проектирование магистрального газопровода "Актобе – Костанай" АО "Интергаз Центральная Азия" планирует завершить в первом квартале 2024 года.

Предполагается, что протяженность газопровода составит более 600 километров, а компрессорные станции будут построены на базе КС-14.

В рамках разработки технико-экономического обоснования будут изучены возможности закольцовки проектируемого газопровода с магистральным газопроводом "Сарыарка" для создания единой системы газоснабжения.

Отмечается, что стоимость строительства будет определена по итогам разработки технико-экономического обоснования.