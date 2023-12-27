Проект документа об особенностях уплаты НДС в ЕАЭС одобрил Мажилис
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Мажилисмены одобрили изменения правил налогового учета для электронных услуг в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе и направили законопроект в Сенат, передаёт BaigeNews.kz.
Заместитель премьер-министра и министр финансов Ерулан Жамаубаев представил проект документа об особенностях уплаты налога на добавленную стоимость в Евразийском экономическом союзе. Он позволит внедрить новые правила учёта и уплаты данного налога на электронные услуги.
Протокол также вводит понятие "услуги в электронной форме" и определяет особенности уплаты НДС на территории Евразийского экономического союза.
Нововведения включают формирование списка электронных услуг государствами-членами, признание территории потребителя местом осуществления деятельности, учет продавца услуг в электронной форме и предоставление информации организаций, предоставляющих такие услуги. Принятие этих изменений не повлечет за собой негативных последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат.
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