Проект документа об особенностях уплаты НДС в ЕАЭС одобрил Мажилис

Мажилисмены одобрили изменения правил налогового учета для электронных услуг в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе и направили законопроект в Сенат, передаёт BaigeNews.kz.

Заместитель премьер-министра и министр финансов Ерулан Жамаубаев представил проект документа об особенностях уплаты налога на добавленную стоимость в Евразийском экономическом союзе. Он позволит внедрить новые правила учёта и уплаты данного налога на электронные услуги.

Протокол также вводит понятие "услуги в электронной форме" и определяет особенности уплаты НДС на территории Евразийского экономического союза.

Нововведения включают формирование списка электронных услуг государствами-членами, признание территории потребителя местом осуществления деятельности, учет продавца услуг в электронной форме и предоставление информации организаций, предоставляющих такие услуги. Принятие этих изменений не повлечет за собой негативных последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат.