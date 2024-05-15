Россиянка насмерть сбила мужа при попытке спасти его
Сегодня, 08:53
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Сегодня, 08:53Сегодня, 08:53
217Фото: Petrov Sergey/Global Look Press
В Красноярском крае женщина при попытке остановить движущееся авто переехала своего мужа, передаёт BaigeNews со ссылкой на ИА REGNUM. Мужчина скончался.
Женщина рассказала, что супруг вышел из салона авто, а спустя несколько минут ему стало плохо. Мужчина упал на землю, и она бросилась на помощь, выйдя из автомобиля. Однако в этот момент машина покатилась вперёд. Тогда женщина поспешила вернуться за руль, но перепутала педали и переехала мужа.
Сотрудники Госавтоинспекции добавили, что пенсионер скончался от полученных травм на месте. Полиция изучает все обстоятельства произошедшего.
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