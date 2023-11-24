Проехать на общественном транспорте пообещал жителям Костаная Кумар Аксакалов

Жители окраин Костаная пожаловались акиму области на холодные остановки и переполненные автобусы. Кумар Аксакалов пообещал гражданам проверить работу общественного транспорта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Глава региона заверил, что находится в курсе ситуации, и пообещал, что вскоре тёплые остановки будут установлены не только в центре города, но и на его окраинах.

"Тёплые остановки, я вижу, появляются по городу. Эта работа ни в коем случае не остановится. И по окраинам везде также будут установлены тёплые остановки. Они стоят не так дорого. В принципе мы это потянем", - сказал Кумар Аксакалов.

Он также сообщил об увеличении автобусного парка в Костанае.

"В начале этого года, когда мы обсуждали работу общественного транспорта, договорились о существенном обновлении автобусного парка. Сейчас ждём порядка 59 новых автобусов из Караганды. Средства зарезервированы. Автобусы будут десятиметровые. Мы существенно увеличиваем парк новых автобусов, и количество мест там намного больше", - добавил он.

В завершение аким обещал проехать на общественном транспорте, чтобы прочувствовать чаяния костанайцев.