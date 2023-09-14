Продюсер Асхат Халимов, о заработке блогеров-миллионников и дисциплине в TikTok-хаусе
Сегодня, 12:03
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Сегодня, 12:03Сегодня, 12:03
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В очередном выпуске проекта "ИнтервьюерЫ" на BaigeNews.kz медиа-креатор, CEO BIP House Асхат Халимов рассказал как устроена работа тик-ток хаусов, сколько зарабатывают тиктокеры милионники в Казахстане, и какой контент он никогда не будет делать в ТикТок.
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