Продукты с предупреждением появятся в магазинах Павлодара

Фото: ДП Павлодарской области

В Палодаре на продуктах питания разместят информацию предупредительного характера по профилактике мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП региона.

"Теперь информация предупреждающего характера о видах мошенничества не только раздаётся населению Павлодара, но и доносится населению путём вложения памяток-вкладышей, размещённых на упаковке продуктов питания первой необходимости — это хлебобулочные изделия яйца и другие продукты питания", — сообщили в ДП.

Отмечается, что соответствующая договорённость достигнута с местными товаропроизводителями.

Департамент полиции просит жителей и гостей региона быть бдительными. Ни в коем случае не передавать неизвестным людям данные о своей банковской карте, личные данные, пароли от мобильных приложений банков и любые другие финансовые данные.

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