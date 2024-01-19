Продукты портятся, работники сидят дома: поставщики школьного питания Астаны столкнулись с проблемой

Столичные поставщики школьного питания, с нетерпением ожидавшие наступления нового года, а соответственно и обещанного акимом города повышения стоимости бесплатного питания учащихся, находятся в недоумении. Управление образования начало заключать договоры с ними на 2024 год по старой стоимости, а именно выделения средств на питание одного ученика – 521 тенге без НДС и 584 тенге с НДС, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

20 ноября 2023 года аким столицы Женис Касымбек провёл встречу с предпринимателями. Тогда поставщики школьного питания в очередной раз пожаловались, что 584 тенге на одного ребенка, не хватает для покрытия расходов и обеспечения качественного меню для школьников. Женис Касымбек пообещал увеличить тариф на бесплатное питание учащихся в школах города.

"Аким пообещал поднять стоимость питания до 700 тенге с нового года, а именно с первого января 2024 года. Хотя это увеличение не покрывает расходы с учётом растущей инфляции, мы, поставщики школьного питания, и этой новости были рады. Так как аким пообещал решить вопрос увеличения стоимости до 800 тенге в течение 2024 года. Было чёткое слово с трибуны о 700 тенге и о перспективе 800 тенге. Данные обещания были опубликованы во всех СМИ. Мы были уверены, что так и будет", - рассказывает директор ТОО "Соотечественники" Анастасия Захаренкова.

Фото: А. Захаренковой.

Однако с наступлением нового года цена бесплатного школьного питания не только не поднялась до 700 тенге, она даже не поднялась на инфляционные ежегодные 7%.

"Все поставщики были вынуждены заключить договора на 2024 год по старой цене - 584 тенге с учетом НДС. А кто не плательщик НДС по 521 тенге. Про убытки говорить нет смысла. Все всё итак понимают. Видимо в бюджете снова не нашлось на детей денег. Как можно накормить ребёнка горячим питанием на 521 тенге? Уместить в эту стоимость салат из свежих овощей, говяжью котлету, гарнир, напиток и хлеб?", - недоумевает глава ТОО "Соотечественники".

Анастасия Захаренкова отмечает, что работать поставщикам питания Астаны итак крайне сложно. Препятствий на пути предпринимателей в сфере школьного питания достаточно много. Одно из наболевших и актуальных на сегодня – частая отмена занятий в школе из-за сильных морозов и метелей. Так, в декабре предприниматели отработали всего 13 дней. В январе из-за каникул и перехода детей на дистанционное обучение из-за погодных условий и того будет меньше.

"Продукты портятся, работники вынуждены сидеть дома. Дни простоя поставщикам никак не компенсируются. Нынешняя цена не покрывает текущие расходы, не говоря о форс-мажорах в виде отмены учебных дней в школе. Заключаем договор на одну сумму, потом уменьшаем в течение года. Экономия на уменьшении количества дней и количества учащихся весомая. Дети ведь пропускают по причине болезни. За счёт даже этой экономии можно было бы поднять цену самого питания", - поделилась своим мнением Захаренкова.

Не довольны ситуацией и в Ассоциации розничной торговли и общественного питания.

"Поручение акима, которое было дано в ноябре прошлого года, не исполнено до сегодняшнего дня. По какой причине нам не объясняют. Фактическое поручение есть, а исполнения его нет. О сроках исполнения этого поручения тоже неизвестно. Уже конец января, поставщикам не повысили стоимость ни на один тенге. При этом мы говорим, что у нас, согласно Бюро национальной статистики, среднегодовая инфляция на продовольственные товары и услуги составила 23,5%. По продуктам инфляция ещё выше. Некоторые продукты подорожали на 40%", - сказала представитель Ассоциации Марина Лаптева.

Она напомнила о солидарной ответственности, как поставщика питания, так и местного исполнительного органа, который принимает решение по увеличению стоимости, и местного представительного органа.

"Если поставщика ставить в заведомо невыполнимые условия, то мы его сами толкаем на эти нарушения. Сейчас когда управление образования даёт нам стоимость 521 тенге в 2024 году по ценам 2000 годов, на самом деле, они, таким образом, только толкают поставщиков на нарушения. Они ставят их в заведомо невыполнимые условия. Меня больше всего поражает, что слово акима, которое он дал в присутствии широкого круга лиц, до сегодняшнего дня не исполняется. Возникает вопрос о доверии к исполнительной власти", - сказала Лаптева.

Между тем, в столичном управлении образования нам ответили, что с января 2024 года с учётом уровня инфляции стоимость питания увеличена с 584 до 626 тенге.

"В соответствии с пунктом 80 приказа министра образования и науки стоимость питания подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции на текущий период и в пределах средней цены на услуги и товары на портале государственных закупок. С января 2024 года с учётом уровня инфляции и в пределах средней цены на услуги и товары на портале государственных закупок стоимость питания увеличена с 584 до 626 тенге (с НДС). На сегодняшний день увеличение стоимости питания с учётом роста цен на продовольственные товары до 697 тенге (с НДС) выносится на рассмотрение маслихата", - проинформировали в ведомстве.

Поставщики в свою очередь утверждают, что до бухгалтеров школ ещё не дошёл никакой приказ. А значит, нет основания заключать договоры по новой стоимости. Однако предприниматели верят, что обещания акима будут выполнены.