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Продукты и одежда: помощь для пострадавших от паводка собрали в Астане

Сегодня, 17:01
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baigenews.kz/Артем Чурсинов Сегодня, 17:01
Сегодня, 17:01
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Фото: baigenews.kz/Артем Чурсинов

В Астане собрали гуманитарную помощь для пострадавших от паводка жителей Актобе. Два грузовика поставили у мечети "Хазрет Султан". Съёмочная группа BaigeNews.kz встретилась с людьми, которые не могли остаться в стороне. Какие вещи они принесли и в каких объемах, смотрите в нашем специальном репортаже. 

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