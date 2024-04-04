Продукты и одежда: помощь для пострадавших от паводка собрали в Астане

В Астане собрали гуманитарную помощь для пострадавших от паводка жителей Актобе. Два грузовика поставили у мечети "Хазрет Султан". Съёмочная группа BaigeNews.kz встретилась с людьми, которые не могли остаться в стороне. Какие вещи они принесли и в каких объемах, смотрите в нашем специальном репортаже.