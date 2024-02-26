Продукцию "Made in Kazakhstan" представили на выставке в Париже

На 60-ой Международной выставке сельского хозяйства "Salon International de l’Agriculture" в Париже впервые представлен национальный павильон "Казахстан", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Как отмечают в МИД, под брендом "Made in Kazakhstan" в Париже презентовали около 100 наименований отечественной продукции, в том числе пищевую продукцию "LOTTE Rakhat", "Lepsi Organic Honey", "KazIrAgro", "Run Organic Kazakhstan", "Global Beverages", "Пасека" и "Каспий Бекіресі Лимитед", а также ветеринарные препараты "QazBioPharm".

Казахстанский павильон вызывал большой интерес у посетителей выставки. Они отметили высокое качество продукции, исключительные вкусовые качества и экологичность производства.

Представители казахстанских компаний обсудили с иностранными коллегами возможности и механизмы экспорта продукции во Францию и на европейский рынок.

Кроме того, на площадке казахстанского стенда ученый-этнограф, автор книги "Казахская кухня. Вкусы. Традиции" Айгерим Мусагажинова провела мастер-класс по приготовлению национальных блюд и напитков.

Отмечается, что выставка SIA продлится до 3 марта, и ее посетят более 600 тысяч человек.