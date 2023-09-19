Продолжительные дожди привели к низкой урожайности зерновых культур - МСХ

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров на площадке службы центральных коммуникаций рассказал о проведении уборки урожая 2023 года, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 24 миллион гектар. При этом уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур составляет 17,3 миллион гектар.

"Хочу отметить, что сбор урожая зерновых и зернобобовых культур начался вовремя, виды на урожай были неплохие. Свои коррективы внесли продолжительные дожди в основных зерносеющих регионах, которые продолжались более 3 недель, что привело к ухудшению качества зерна нового урожая, прорастанию зерна, высокой влажности и рефакции, а также низкой урожайности зерновых культур", - сказал министр.

По состоянию на сегодняшний день всего по республике убрано 6,9 миллион гектар зерновых и зернобобовых культур или 40%. При средней урожайности 9,5 ц/га намолочено 6,6 миллион тонн зерна.

Для сравнения в прошлом году на аналогичную дату было убрано 11,6 миллион гектар или 72,8%.

"Учитывая указанные погодные условия фермеры северных областей просили оказать им поддержку. С такими же инициативами в адрес правительства обращались депутаты парламента, а также отраслевые союзы и ассоциации", - проинформировал Айдарбек Сапаров.

По поручению премьер-министра Казахстана во всех регионах, пострадавших от погодных условий, созданы рабочие комиссии для определения масштабов последствий с включением в них всех заинтересованных органов и организаций.

Рабочими комиссиями областей осуществлен выезд во все пострадавшие регионы страны, проведен анализ хода уборочных работ. Так, по данным акиматов, пророщенное зерно наблюдается на площади 2,7 миллион гектар или 15% от общей уборочной площади.

Необходимо отметить, что средняя урожайность ниже уровня прошлого года на 2,7 ц/га.

В настоящее время вся уборочная техника массово вышла на поля во всех областях, подчеркнул министр.