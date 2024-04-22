Продолжается реализация инициатив, выдвинутых на заседании Национального курултая - Карин

В первом чтении мажилис принял законодательные поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Что эти дает, пояснил госсекретарь Ерлан Карин, передаёт BaigeNews.kz.

"Поправки были инициированы депутатами после Атырауской речи Касым-Жомарта Токаева, в которой он обозначил пять главных социальных проблем современного общества. В частности, в своем выступлении на заседании Национального курултая Президент отметил, что лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей и толкая многих людей на преступления. Поэтому Глава государства поручил принять закон о противодействии игровой зависимости до конца текущей сессии парламента и разработать Комплексный план для борьбы с лудоманией", - написал Карин в своём Telegram-канале.

В обсуждении законопроекта активное участие приняли члены Национального курултая и Совета по молодёжной политике при президенте, которые одними из первых актуализировали данную проблему в общественном поле.

Ранее сообщалось о том, что депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, которым повышается возрастной ценз на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет.