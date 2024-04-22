Возраст участия в азартных играх хотят поднять в Казахстане

Депутаты мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, которым повышается возрастной ценз на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, передает BaigeNews.kz.

Такая норма внесена в проект закона по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Документ разработан депутатами парламента и направлен на усиление борьбы с игровой зависимостью среди населения.

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства в части защиты граждан от формирования игровой зависимости (лудомании) при участии в азартных играх и (или) пари", - сказал депутат Елнур Бейсенбаев.

Документом предусматривается введение следующих норм:

повышение возрастного ценза на участие в азартных играх и (или) пари для физических лиц с 21 года до 25 лет, а также установление запрета лицам, находящимся в едином реестре должников;

запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также рекламы в масс-медиа, в периодических печатных изданиях, кино-, видео- и справочном обслуживании.

Рекламу разрешается размещать в месте расположения букмекерской конторы и (или) тотализатора, внутри спортивных сооружений, на экипировке спортсменов и спортивных теле-, радиоканалах, интернет-ресурсах, специализирующихся на освещении спортивных событий.

Сопутствующими поправками предусматривается административная ответственность организаторов игорного бизнеса за допуск к участию лиц в возрасте до 25 лет, а также лиц, ограниченных в участии в азартных играх и пари.

Предусматривается также адмответственность за распространение или размещение тотализатором, букмекерской конторой рекламы, не соответствующей положениям законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе, и несоблюдение организатором игорного бизнеса требований по размещению в игорных заведениях, помещениях букмекерской конторы и тотализатора, кассах казино и зала игровых автоматов, кассах и электронных кассах букмекерской конторы и тотализатора, собственных интернет-ресурсах предупреждения о рисках и вреде участия в азартных играх и (или) пари.