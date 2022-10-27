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Продавцам из Казахстана открыли доступ к международному маркетплейсу
Продавцам из Казахстана открыли доступ к международному мобильному маркетплейсу Joom, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию.
"Теперь продавцы из Казахстана могут представить свои товары более чем 400 миллионам покупателям со всего мира. Чтобы помочь казахстанскому бизнесу освоиться на маркетплейсе, Joom отменяет комиссию с продаж в первые три месяца после подключения. Бонус будет доступен при условии загрузки товаров для продажи в течение первых двух недель с момента регистрации аккаунта. Присоединиться к платформе можно бесплатно", - укзывается в пресс-релизе.
Продавцам из Казахстана нужно выложить свой товар на маркетплейс и выбрать удобного логистического партнера, об остальном позаботится Joom. Сервис бесплатно локализует описание товара в зависимости от того, где находится покупатель: переведёт на один из 23 доступных языков и конвертирует стоимость в местную валюту.
"Выручку за проданные товары маркетплейс перечисляет мерчанту дважды в месяц в евро. При этом Joom проводит оплату вне зависимости от общего объёма оборота: даже если мерчант заработал 15 долларов, он получит 15 долларов за вычетом комиссии. Кроме того, оплачиваются отправленные, а не доставленные заказы. Это означает, что предприниматель получит деньги вне зависимости от возможных логистических задержек", - сообщили в компании.
Отмечается, что у Joom есть специальная социальная сеть. Здесь можно заказать обзор на товар у местных инфлюенсеров и блогеров, включить его в подборки или писать собственные посты, которые увидят пользователи. Благодаря этому покупатели смогут лучше изучить продукт и быстрее принять решение о покупке.
Joom — это глобальный мобильный маркетплейс, который входит в международную группу компаний Joom, основанную в июне 2016 года в Латвии и включающую несколько направлений бизнеса.
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